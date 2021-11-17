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Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор

Лукашенко и Меркель вновь провели телефонный разговор - БелТА.

Лукашенко и Меркель договорились, что проблема миграционного кризиса в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС - белорусское ТВ.

Лукашенко и Меркель пришли к "определенному пониманию", как действовать дальше в решении миграционного кризиса - белорусское ТВ.

Лукашенко и Меркель договорились, что будут определены должностные лица от Белоруссии и ЕС, которые приступят к решению миграционной проблемы - БелТА.

Лукашенко и Меркель договорились о продолжении контактов - белорусское ТВ.

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Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМеркель, АнгелаБелоруссияГермания
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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ЕС выделил €700 тыс. мигрантам на границе Польши и Белоруссии
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