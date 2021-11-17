Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии Украины перебросили на западную границу страны

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Подразделения быстрого реагирования Национальной гвардии Украины направились на западную границу страны для усиления ее защиты.

"Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи государства. Работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми", - сообщила в среду в Facebook бригада быстрого реагирования Нацгвардии.

На прошлой неделе министерство внутренних дел сообщило, что границу Украины с Белоруссией будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии, полицейских и 15 вертолетов, чтобы предотвратить проникновение мигрантов на украинскую территорию.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, пытаясь попасть на территорию Польши, однако польские силовики, выставив кордоны, не пускают мигрантов. Белорусская сторона поддерживает беженцев, подвозя дрова, воду и оказывая медпомощь нуждающимся. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.