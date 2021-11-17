Торг уместен. Страны Евросоюза пытаются договариваться друг с другом и с Лукашенко

В ходе состоявшегося разговора белорусского президента Александра Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель достигнута договоренность о том, что решение проблемы беженцев выносится на уровень Белоруссии и ЕС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ночь на границе Белоруссии и Польши, где продолжают оставаться мигранты из стран Ближнего Востока, прошла относительно спокойно. В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии сообщили, что происшествий в районе скопления мигрантов не было. Польские пограничники утверждают, что зафиксировали несколько попыток перехода границы небольшими группами беженцев, но на других участках. Тем временем политики пытаются договориться о путях разрешения миграционного кризиса. В среду состоялся второй за эту неделю телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель. ТАСС собрал главное о попытках преодоления кризиса. Облегчить страдания людей В настоящее время на белорусской стороне границы с Польшей находятся около 2 тыс. мигрантов. Они рассредоточены в трех местах - около 1 тыс. человек размещены в транспортно-логистическом центре "Брузги", порядка 800 человек остаются на линии белорусско-польской границы. Еще несколько сотен человек остаются в стихийно созданном лагере неподалеку.

Белорусская сторона обеспечила беженцев горячим питанием. Кроме того, им силами властей и международных организаций оказана медицинская и гуманитарная помощь. В среду Евросоюз объявил о выделении на оказание помощи мигрантам на границе Польши и Белоруссии €700 тыс., из которых €200 тыс. будут распределены через белорусское отделение Международного Красного Креста. В заявлении Еврокомиссии отмечается, что еще €500 тыс. будут распределены через другие гуманитарные организации. Мигрантам будет направлена гуманитарная помощь, в том числе продукты, гигиенические средства, одеяла и аптечки первой помощи. Евросоюз также призвал Варшаву и Минск предоставить полный доступ международным организациям в зоны, где находятся мигранты, по обе стороны границы. Политики договариваются Пока одни структуры занимаются гуманитарной составляющей миграционного кризиса, не прекращаются попытки принять решения и по политическим вопросам.