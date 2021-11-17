Торг уместен. Страны Евросоюза пытаются договариваться друг с другом и с Лукашенко

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ночь на границе Белоруссии и Польши, где продолжают оставаться мигранты из стран Ближнего Востока, прошла относительно спокойно. В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии сообщили, что происшествий в районе скопления мигрантов не было. Польские пограничники утверждают, что зафиксировали несколько попыток перехода границы небольшими группами беженцев, но на других участках.
Тем временем политики пытаются договориться о путях разрешения миграционного кризиса. В среду состоялся второй за эту неделю телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
ТАСС собрал главное о попытках преодоления кризиса.
Облегчить страдания людей
В настоящее время на белорусской стороне границы с Польшей находятся около 2 тыс. мигрантов. Они рассредоточены в трех местах - около 1 тыс. человек размещены в транспортно-логистическом центре "Брузги", порядка 800 человек остаются на линии белорусско-польской границы. Еще несколько сотен человек остаются в стихийно созданном лагере неподалеку.
Белорусская сторона обеспечила беженцев горячим питанием. Кроме того, им силами властей и международных организаций оказана медицинская и гуманитарная помощь.
В среду Евросоюз объявил о выделении на оказание помощи мигрантам на границе Польши и Белоруссии €700 тыс., из которых €200 тыс. будут распределены через белорусское отделение Международного Красного Креста. В заявлении Еврокомиссии отмечается, что еще €500 тыс. будут распределены через другие гуманитарные организации. Мигрантам будет направлена гуманитарная помощь, в том числе продукты, гигиенические средства, одеяла и аптечки первой помощи.
Евросоюз также призвал Варшаву и Минск предоставить полный доступ международным организациям в зоны, где находятся мигранты, по обе стороны границы.
Политики договариваются
Пока одни структуры занимаются гуманитарной составляющей миграционного кризиса, не прекращаются попытки принять решения и по политическим вопросам.
- Лукашенко и Меркель договорились, что проблему беженцев должны решать Белоруссия и ЕС
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Несмотря на нежелание Запада признавать легитимность белорусского президента Александра Лукашенко, вести диалог Европе приходится именно с ним. Как заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, для улучшения гуманитарной ситуации, "имеет смысл говорить с теми, кто в Минске может изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают".
В ходе состоявшегося позднее в среду разговора Лукашенко и Меркель была достигнута договоренность о том, что решение проблемы беженцев выносится на уровень Белоруссии и ЕС, "при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры", сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию.
Лукашенко и Меркель договорились продолжить контакты.
Польская стена
Достигнутые президентом Белоруссии и и.о. канцлера ФРГ договоренности могут внести раскол в и без того колеблющиеся ряды Евросоюза.
Еще до объявления о втором разговоре германского и белорусского лидеров президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не признает никаких договоренностей, касающихся миграционного кризиса, которые будут достигнуты за спиной Польши. Он подчеркнул, что Варшава согласится выполнять только те решения, договоренность о которых будет достигнута при непосредственном участии польской стороны.
При этом польские власти объявили о намерении приступить 15 декабря к строительству нового заграждения на границе с Белоруссией. Стена высотой 5,5 метра и протяженностью 180 км обойдется Варшаве в 1,615 млрд злотых (около $400 млн), которые будут выделены из бюджета страны.