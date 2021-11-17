Протесты против властей проходят в Праге в государственный праздник Чехии

ПРАГА, 17 ноября. /ТАСС/. Протесты против политики правительства премьер-министра Чехии Андрея Бабиша проходят в Праге во время празднования в среду государственного праздника республики - Дня борьбы за свободу и демократию. Звучит резкая критика в адрес властей из-за действий во время пандемии коронавируса, в частности в связи с введением в стране с понедельника локдауна для непривитых и не переболевших ковидом.

В Праге, как передает корреспондент ТАСС с места событий, митинги проходят на центральных в столице Староместской и Вацлавской площадях, а также на Национальном проспекте. Только на Староместкой площади, согласно сведениям полиции, собралось около 10 тыс. активистов, протестующих против прививок и введенных из-за распространения коронавируса социальных ограничений. Организаторы информируют о 15 - 20 тыс. участников.

Кроме того, по центральным улицам Праги периодически шествуют группы активистов, выкрикивающие лозунги против властей. Демонстрации сопровождают дробь барабанов и звуки горнов, находящихся у некоторых из участников. Скандируются лозунги: "Хотим свободу!", "Долой ограничения!", "Да здравствует демократия!".

Между тем серию торжественных мероприятий, связанных с государственным праздником, открыл Бабиш. В сопровождении вице-премьера, министра финансов Алены Шиллеровой в 06:00 (08:00 мск) он возложил венок к памятной доске на Национальном проспекте, установленной на месте, где 17 ноября 1989 года правоохранительные органы социалистической Чехословакии разогнали мирную демонстрацию студентов.

"Служба охраны сообщила, что в нас будут бросать яйца. Поэтому мы пришли столь рано", - сказал Бабиш журналистам, объясняя появление у мемориального места в неурочный час. Находившиеся в толпе у памятной доски освистали также представителя находящегося в Центральном военном госпитале в Праге президента Чехии Милоша Земана, который, по поручению главы государства, возложил венок значительно позже премьера.

События 17 ноября 1989 года в Праге

Демонстрация пражских студентов 17 ноября 1989 года стала сигналом к всеобщей забастовке в ЧССР. Вскоре после нее коммунисты покинули высшие государственные посты, было сформировано правительство народного единства, президентом страны был избран писатель-диссидент Вацлав Гавел. Передача власти прошла мирным путем. Поэтому эти события вошли в историю как Бархатная революция.

Чешские историки напоминают о значительном воздействии советской перестройки на реализацию процесса демократических преобразований в Чехословакии и других социалистических государствах Центральной Европы. Президент СССР Михаил Горбачев, как подчеркивают они, пригрозил лидерам чехословацкой компартии на тот случай, если они силой попытаются подавить гражданские протесты.