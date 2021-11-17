Военные США и Турции обсудили сотрудничество в Черном море

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Представители оборонных ведомств США и Турции обсудили в американской столице двустороннее сотрудничество в Черном море. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота о прошедших 16 ноября консультациях.

"Опираясь на недавние переговоры между президентом США [Джо] Байденом и президентом Турции [Тайипом] Эрдоганом, а также между министром обороны [США Ллойдом] Остином и министром национальной обороны [Турции Хулуси] Акаром", представители оборонных ведомств двух стран "обсудили широкий спектр функциональных и региональных вопросов", отметил Семелрот. "В них вошли транснациональные приоритеты, такие как победа над терроризмом и региональная безопасность в Афганистане, Африке, на Южном Кавказе, в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Участвовавшая в консультациях заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер "подчеркнула важность сотрудничества на Черном море". Она также указала на "потребность Турции в модернизации вооруженных сил в поддержку НАТО". Участники консультаций договорились о следующей встрече в Анкаре.

Как сообщило ранее Министерство национальной обороны Турции, "заседание прошло в позитивной и конструктивной атмосфере". Во вторник Акар информировал, что делегация его ведомства находится в США. Главным вопросом повестки является ситуация с американскими истребителями F-35, а также F-16, которые Анкара хочет купить у Вашингтона. По словам министра, в целом Турция рассчитывает на позитивный подход властей США к этой теме, но ее запрос о закупке самолетов должен пройти одобрение в Конгрессе. В случае отказа, как отметил Акар, республика будет вынуждена рассмотреть альтернативы, то есть купить самолеты у других стран. Так, Анкара в том числе может обратиться к России.

В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Это вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Анкара не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил ее из своей программы производства F-35. В декабре 2020 года Вашингтон ввел еще и санкции. Турция заявляет, что покупка С-400 законна и страна имеет полное право использовать эти комплексы, что и собирается делать. Напряженность с США по этому вопросу в Анкаре считают вредящей союзническим отношениям и призывают не усугублять ситуацию и решить вопросы за столом переговоров.