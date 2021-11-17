В ООН ожидают, что мигрантам на границе Белоруссии и Польши будет оказано больше помощи

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. ООН ожидает, что мигрантам, находящимся на границе Белоруссии и Польши, будет предоставлено больше помощи, ведутся переговоры о регулярном доступе. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции предоставили некоторую срочную помощь, включая предметы гигиены для детей и женщин, равно как и продовольствие, - сказал Дюжаррик. - Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что ожидается еще больше помощи, в частности одеяла, теплая одежда. Управление ведет переговоры о предоставлении более регулярного доступа".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.