Суд во Франции признал Россию собственником храма Архангела Михаила в Канне

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Суд в Грасе на юге Франции признал Россию собственником храма Святого Архангела Михаила в Канне. Об этом посольство России в Париже сообщило в своем заявлении, направленном в среду в ТАСС.

"По итогам многолетнего судебного разбирательства подтверждены историческая принадлежность храма российскому государству и наши законные права на него", - отмечается в сообщении. В посольстве рассматривают данное решение как "закономерный результат скоординированной работы заинтересованных российских ведомств и профессиональной команды юристов". В российской дипмиссии рассчитывают, что "совместными усилиями удастся в скором будущем восстановить обветшавшее за последние годы здание церкви". Храм, как считают в посольстве, должен стать "доступным для многочисленных верующих и всех тех, кто интересуется русской православной традицией, историей и культурой".

Российские дипломаты выразили признательность городской мэрии, которая "последовательно выступала за скорейшее возрождение храма как одного из важных центров русской духовности и культуры не только на Лазурном Берегу, но и во всей Франции". В посольстве отметили внимание к судьбе храма Русской православной церкви, российской общественности, а также соотечественников, проживающих во Франции.

Судебный процесс по данному делу продолжался с 2014 года, когда управлявшая храмом культовая ассоциация пыталась оспорить права России в суде.

Из истории храма

Храм Святого Архангела Михаила в Канне принадлежит к числу старейших православных приходов во Франции. Он построен на бульваре Александра III в 1896 году по проекту французского архитектора Луи Нуво на пожертвования царской семьи и русской общины на Французской Ривьере.

В крипте храма в 1929 году был похоронен первый верховный главнокомандующий русской армии в Первую мировую войну великий князь Николай Николаевич (1856-1929). В 2015 году его останки по просьбе родных были перенесены в Россию. Идею о перезахоронении поддержал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.