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Лидер турецких националистов подарил Эрдогану карту "Тюркского мира" с упоминанием России

Некоторые южные регионы России и Восточная Сибирь, часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе КНР окрашены на карте оранжевым и желтыми цветами

АНКАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели презентовал в среду президенту Турции Тайипу Эрдоган карту "Тюркского мира", в который, предположительно, включен ряд регионов России. Фотография двух политиков с подаренной картой опубликована на официальной странице ПНД в Twitter.

На карте ряд стран, включая Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Туркмению, отмечен красным цветом. Некоторые южные регионы России и Восточная Сибирь, часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе КНР окрашены оранжевым и желтыми цветами. В подписи к опубликованной фотографии не уточняется, что означают данные обозначения.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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