Reuters: число убитых при нападении на пост жандармерии в Буркина-Фасо возросло до 53

ТАСС, 17 ноября. Число убитых в результате вооруженного нападения боевиков на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо 14 ноября выросло до 53. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства.

В понедельник агентство информировало о 32 жертвах, в том числе четырех гражданских лицах. По обновленным данным, число убитых достигло 53, мирных граждан среди новых жертв нет.

С 14 ноября в Буркина-Фасо действовал трехдневный траур по погибшим.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.