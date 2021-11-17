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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Сейм Польши принял обновление закона для продления ограничений на границе с Белоруссией

Поправки включают введение запрета на пребывание в приграничной зоне на основании постановления министра внутренних дел и администрации

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла обновление к закону "О государственной границе", которое позволит властям не допускать посторонних в приграничную с Белоруссией зону, когда завершится введенный там режим чрезвычайного положения. Голосование по этому вопросу состоялось в среду.

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Обновленный закон поддержали 245 депутатов. Против были 167, а воздержались 25 парламентариев. Теперь документ отправиться на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента).

Поправки включают введение запрета на пребывание в приграничной зоне на основании постановления министра внутренних дел и администрации. В этом постановлении будут указаны область и продолжительность запрета. Решение не будет касаться жителей указанной зоны, людей, выполняющих там оплачиваемую работу, студентов и лиц, пользующихся пограничными переходами. Руководитель пограничного поста сможет разрешить другим лицам, в частности журналистам, находиться на территории, попадающей под запрет.

Обновление закона также позволяет сотрудникам пограничной охраны использовать ранцевые баллоны со спецсредствами.

Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и не допускает туда посторонних с начала сентября. Согласно польским законам, ЧП не может продолжаться дольше 90 дней. Этот срок истекает в начале декабря.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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