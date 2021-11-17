Меркель выразила полную солидарность с премьером Польши по теме мигрантов

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили кризис с беженцами на восточных границах ЕС. Об этом сообщил в среду представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.

По его словам, стороны договорились согласовывать действия в условиях "вселяющей беспокойство ситуации" на внешних границах сообщества. "Канцлер указала на полную солидарность с Польшей", - говорится в сообщении.

Ранее Меркель провела телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.