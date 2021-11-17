Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому сотрудничать по поставкам и хранению газа

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала продолжить сотрудничество с Украиной по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. Об этом фон дер Ляйен написала в среду в "Твиттере".

"Провела разговор с президентом Зеленским. ЕС и Украина продолжать сотрудничество в сфере энергетики: по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам и энергоэффективности", - написала она.