Зеленский обсудил с фон дер Ляйен возможную помощь ЕС в укреплении границы с Белоруссией

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Европейской комиссии (ЕК)Урсулой фон дер Ляйен сотрудничество в миграционной сфере и возможность оказания ЕС помощи Киеву в укреплении границы с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера, опубликованном в среду на его сайте.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", - сообщает пресс-службы Зеленского. "Обсуждались пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы", - отмечается в сообщении.

Главы Украины и ЕК обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украино-белорусской границах. "Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия", - сообщает пресс-служба Зеленского. Президент Украины проинформировал главу ЕК о шагах, предпринимаемых Киевом с целью усиления безопасности на украинско-белорусской границе.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует попыток нелегальных мигрантов попасть из Белоруссии на территорию страны, сообщил в понедельник представитель ведомства Андрей Демченко. Между тем в конце прошлой недели министр внутренних дел Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации в приграничных областях Украины, а министр обороны Алексей Резников предупредил об уголовной ответственности за организацию транзита нелегальных мигрантов через территорию Украины в страны ЕС. Монастырский также заявил, что Украина в 2022 году планирует обустроить участки границы с Белоруссией и Россией. Депутат бунгестага от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид в среду заявил, что Германия может провести переговоры с Украиной о временном размещении на ее территории мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются перейти границу из Белоруссии в Польшу, чтобы потом проследовать в ФРГ и просить там убежище. В ответ на это секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил политикам Социал-демократической партии Германии забрать мигрантов с границы Белоруссии и поселить их у себя дома.