Глава Молдавии опровергла слухи о тайных сделках при заключении договора с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду опровергла утверждения о якобы имевших место тайных договоренностях с Россией при заключении договора с "Газпромом".

"Не было никаких секретных условий при заключении договора с "Газпромом". Я тоже хотела, чтобы его опубликовали, чтобы исключить всякие спекуляции. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые решили так, как они решили", - сказала Санду в среду вечером в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Журналист напомнил главе государства о публикациях в местных СМИ, что подписание договора на поставку газа якобы было связано Москвой с предоставлением гарантий безопасности лидеру оппозиционной Партии социалистов Молдавии, экс-президенту Игорю Додону, который во время заключения договора находился в Москве вместе со своим братом Александром Додоном..

"Никто не просил гарантировать безопасность Додону и никто не давал этих обещаний", - подчеркнула президент, отметив, что лидер социалистов вернулся в Кишинев.. Отвечая на вопрос, почему Додона не привлекают к ответственности за якобы коррупционные действия, которые вменялись ему сторонниками Санду в ходе избирательной кампании по президентским и парламентским выборам, она рекомендовала спросить об этом в прокуратуре. "Не я составляю список тех, в отношении которых должны начаться расследования. Это вопрос к прокуратуре, которую мы стремимся реформировать, чтобы она работала эффективно", - пояснила глава Молдавии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду также опроверг заявления западных политиков об оказании Москвой политического давления на Молдавию в ходе договоренностей по газу.

Руководители компаний "Молдовагаз" и "Газпром" заключили 29 октября в Санкт-Петербурге пятилетний договор на поставку газа Молдавии, который предусматривает привязку цены на голубое топливо к рыночным ценам. В ноябре его стоимость составила $450 за 1 тыс. куб. м, что привело к повышению в 2,4 раза тарифов на газ для бытовых потребителей.