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Глава Пентагона заявил об обеспокоенности милитаризацией космоса

Ллойд Остин отметил, что призвал бы Россию и все остальные страны вести себя ответственно в этом отношении

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены милитаризацией космического пространства и хотят видеть от всех стран ответственного поведения в этом вопросе. Об этом заявил на брифинге в среду министр обороны США Ллойд Остин.

"Определенно, мы обеспокоены милитаризацией космического пространства и призвали бы Россию и все остальные страны вести себя ответственно в этом отношении", - сказал он, отвечая на вопрос о недавних испытаниях России, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат.

Во вторник российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере.

В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы Международной космической станции и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

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