Врачи при омбудсмене Грузии рекомендуют доставить Саакашвили в частную клинику

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария рекомендует доставить экс-президента Михаила Саакашвили из тюремной больницы в частный госпиталь ввиду критического состояния его здоровья. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете медиков, которые накануне осмотрели бывшего грузинского лидера.

"Исходя из критического состояния пациента (Саакашвили - прим. ТАСС), продолжение его лечения должно произойти немедленно в многопрофильном госпитале, в частности в отделении интенсивной терапии, чему не соответствует клиника в учреждении №18 (тюремная больница - прим. ТАСС)", - сказано в отчете.

Медики также отмечают, что осмотр Саакашвили показал, что у него в результате 48-дневной голодовки развились энцефалопатия вернике, персистентная гипокалемия, талассемия, высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария сформировала группу медиков с целью ознакомления с состоянием здоровья Саакашвили во вторник. Врачи в тот же день посетили тюремную больницу и осмотрели бывшего президента.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.