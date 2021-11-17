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Глава МИД Алжира поздравил Мухаммеда Хамеля с избранием на пост генсека ФСЭГ

Рамтан Ламамра также пожелал ему всяческих успехов и удач во главе этой организации

РАБАТ, 17 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра поздравил в среду своего соотечественника Мухаммеда Хамеля с избранием на пост нового генерального секретаря Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

"Мои теплые поздравления Мухаммеду Хамелю с избранием на пост генерального секретаря ФСЭГ. Желаю всяческих успехов и удач во главе этой организации, во имя защиты интересов газодобывающих стран", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

Во вторник советник министра энергетики и шахт Алжира Мухаммед Хамель был избран из пяти кандидатов генеральным секретарем ФСЭГ.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. В настоящее время газовая коалиция объединяет 20 стран - ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72% его доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок сжиженного природного газа.

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