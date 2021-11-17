{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп назвал "печальным зрелищем" парад талибов с военной техникой США

Также американский экс-президент подчеркнул, что организация вывода войск из Афганистана - сильнейший позор в истории страны

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трап назвал демонстрацию талибами (представители движения "Талибан", запрещено в РФ) военной техники США на параде в Кабуле "печальным зрелищем".

На эту тему
Нежадно и негаданно. Зачем Вашингтон вооружил талибов
Нежадно и негаданно.

"Большой военный парад, который провели талибы, показав сданную им американскую технику на $85 млрд, стал очень печальным зрелищем. То, как был проведен вывод войск из Афганистана - сильнейший позор в истории нашей страны", - указал он в среду в заявлении, распространенным его пресс-службой.

Талибы в понедельник провели военный парад в Кабуле с демонстрацией военной техники, оставленной американцами или захваченной у армии предыдущего правительства страны. Бывший президент США неоднократно критиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за то, как был проведен вывод войск из Афганистана.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
AFP: премьер-министра Мали и еще около 150 человек внесли в санкционный список ЭКОВАС
Под ограничения попали почти все члены правительства, отмечает агентство
Читать полностью