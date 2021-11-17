Трамп назвал "печальным зрелищем" парад талибов с военной техникой США

"Большой военный парад, который провели талибы, показав сданную им американскую технику на $85 млрд, стал очень печальным зрелищем. То, как был проведен вывод войск из Афганистана - сильнейший позор в истории нашей страны", - указал он в среду в заявлении, распространенным его пресс-службой.

Талибы в понедельник провели военный парад в Кабуле с демонстрацией военной техники, оставленной американцами или захваченной у армии предыдущего правительства страны. Бывший президент США неоднократно критиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за то, как был проведен вывод войск из Афганистана.