Пентагон склоняется к тому, чтобы разместить в Анкоридже центр по безопасности в Арктике

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США склоняется к тому, чтобы разместить в Анкоридже (штат Аляска) региональный центр по исследованию проблем безопасности в Арктике. Об этом сообщила в среду пресс-служба американского военного ведомства.

Как следует из документа, Пентагон "определил Анкоридж (штат Аляска) в качестве единственного города, являющегося кандидатом на размещение в нем Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики". Процесс выбора места для данного учреждения еще не завершен, отмечается в заявлении.

О создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики Пентагон объявил в июне. Как отмечал тогда американский министр обороны Ллойд Остин, в центре будут проводиться исследования совместно с партнерами США для "объединения коллективных усилий и продвижения общих интересов". По мнению шефа Пентагона, новая структура "позволит удовлетворить потребность США во взаимодействии и международном сотрудничестве для укрепления основанного на правилах порядка в регионе и решения общих проблем, таких как изменение климата". Отмечалось, что учреждение будет "способствовать расширению сотрудничества по уникальным вызовам и проблемам безопасности, связанным с Арктическим регионом".

В сентябре было объявлено, что курировать создание указанного центра будет отставной генерал-майор ВВС США Рэнди Ки. Он был назначен старшим советником Пентагона по вопросам безопасности в Арктике.