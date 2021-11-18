КНР проведет в 2022 году министерскую конференцию соседей Афганистана

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Китай в 2022 году примет у себя конференцию глав МИД стран - соседей Афганистана. Об этом сообщил в среду китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Необходимо больше координации и энергии между различными форматами по Афганистану. Мы поддерживаем ООН в ее ключевой координирующей роли по доставке срочной помощи", - сказал он.

"Соседи Афганистана официально запустили механизм сотрудничества. Китай примет у себя в следующем году министерскую конференцию стран-соседей для обеспечения взаимодействия", - отметил дипломат.