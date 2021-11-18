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Постпред КНР при ООН призвал МВФ и Всемирный банк возобновить финансирование Афганистана

Необходимо помочь стране восстановить внутренний рынок, отметил Чжан Цзюнь

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Китай призывает Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) возобновить сотрудничество с Афганистаном, чтобы меры по поддержке населения страны получили финансирование. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

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"Мы призываем, в частности, МВФ и ВБ рассмотреть возможность возобновления финансирования Афганистана", - сказал он. "Необходимо помочь стране восстановить свой внутренний рынок, вернуться к экономическому сотрудничеству со странами региона и за его пределами, а также найти путь к устойчивому развитию", - добавил постпред.

Китайский дипломат также указал на угрозу голода, нависшую над страной в условиях приближающейся зимы, и подчеркнул необходимость срочных действий для предотвращения гуманитарной катастрофы.

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АфганистанКитай
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