В ООН заявили, что инклюзивное правительство спасет Афганистан от новой войны

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Создание инклюзивного правительства является единственным средством для спасения Афганистана от новой гражданской войны. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН Гулям Исхакзай, назначенный предыдущими властями страны постпредом при всемирной организации.

"Ситуация в Афганистане невероятно хрупкая. Только с помощью инклюзивного правительства мы можем обезопасить себя от новой гражданской войны между этническими представителями и от использования афганской территории в качестве прибежища для террористов", - сказал он.

Помимо этого Исхакзай отметил, что создание подобного правительства позволит стране "перейти от вечного состояния гуманитарного кризиса к более стабильной экономике". Он также призвал к созыву международной конференции, на которой в том числе могло бы быть найдено решение этого вопроса.