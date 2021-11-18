Байден заявил, что для США наступил решающий момент в соревновании за лидерство в XXI веке

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Ближайшие несколько лет определят, смогут ли Соединенные Штаты победить в соревновании с другими странами за лидерство в XXI веке. Такое мнение выразил в среду американский президент Джо Байден, подчеркнув при этом, что для США в этом вопросе наступил решающий момент.

"Я действительно считаю, что через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование за XXI век в этот самый момент. Именно здесь (в этом моменте) мы сейчас находимся", - заявил американский лидер, выступая на заводе компании General Motors в Детройте (штат Мичиган) с речью в поддержку своей программы развития инфраструктуры страны.

После этого Байден задался вопросом о том, кто еще, если не США, будет решать различные проблемы, стоящие перед международным сообществом. В связи с этим он заявил, что Америке необходимо "вернуться в игру". "Нам не надо наносить ущерб другим странам, нам надо вернуться в игру. Потому что, кстати говоря, если мы не вернемся в игру, не сможем это сделать, кто еще будет решать кризис на Ближнем Востоке, кто еще будет разбираться с израильско-палестинским вопросом? Кто будет решать все эти вопросы?" - утверждал хозяин Белого дома.

Байден подписал 16 ноября одобренный до этого Конгрессом законопроект, предусматривающий капиталовложения в размере более $1 трлн в развитие инфраструктуры страны. План предусматривает в том числе выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог и $11 млрд на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд, еще $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

Ранее президент США выражал мнение, что упомянутый план развития инфраструктуры, в частности, даст стране возможность выиграть экономическое соревнование с Китаем и другими крупными странами.