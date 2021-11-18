Премьер Сингапура высказал обеспокоенность напряжением между КНР и США по вопросу Тайваня

СИНГАПУР, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун высказал обеспокоенность растущим напряжением между Китаем и США по тайваньскому вопросу, которая может привести к череде ошибок. Об этом он заявил в интервью агентству Блумберг, выдержки из которого в четверг размещены на правительственном сайте.

"Я не думаю, что это может незамедлительно привести к войне, но вероятна ситуация, при которой ошибки и просчеты могут вовлечь [страны] в хрупкую ситуацию", - сказал премьер. Ли Сянь Лун обратил внимание, что "Соединенные Штаты демонстративно и активно увеличили свое взаимодействие с Тайванем", одновременно Пекин "проверяет противовоздушную систему острова".

По его словам, "все эти шаги вызывают напряженность, беспокойство и повышают вероятность ошибок и просчетов".

Говоря об американо-китайских отношениях в целом, Ли Сянь Лун отметил, что "различия между государствами глубокие и многосторонние, выходят за рамки определенных вопросов, а порой касаются базовых принципов мировоззрения". "Вне зависимости от того, какая администрация находится у власти, в США существует общий политический консенсус о том, что КНР является соперником и представляет серьезную угрозу", - указал премьер.

Во время состоявшегося на этой неделе виртуального саммита Китай - США китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что заигрывания отдельных политических сил в Вашингтоне с идеей независимости Тайваня являются "игрой с огнем". Американский президент Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты придерживаются принципа "одного Китая", а также высказался против изменения текущей ситуации вокруг Тайваня путем односторонних действий.