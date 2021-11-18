В издании Global Times призвали Китай не обольщаться результатами переговоров с США

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Китай должен придерживаться самостоятельной политической линии, не подверженной воздействию изменчивой стратегии американского руководства, и не обольщаться позитивными результатами недавно состоявшихся переговоров между лидерами КНР и США. Об этом говорится в опубликованной в четверг редакционной статье китайского издания Global Times о перспективах укрепления контактов между Пекином и Вашингтоном.

"Политика, которую Соединенные Штаты проводят по отношению к Китаю, подвержена колебаниям, поэтому действия и высказывания американской стороны зачастую оказываются непоследовательными, - подчеркивается в ней. - Признаки снижения напряженности в китайско-американских отношениях достойны нашего пристального внимания и заслуживают поддержки. Однако народ Китая должен помнить: мы можем полагаться только на самих себя".

Как отмечается в статье, КНР "успешно занимается своими делами", придерживается хорошо продуманной стратегии и благодаря целенаправленным усилиям успешно преодолевает трудности, которые возникают в связи с противоречивыми мерами, предпринимаемыми руководством Соединенных Штатов.

"Американская стратегия по сдерживанию Китая не изменилась и, возможно, не изменится. Впрочем, США в последнее время умерили пыл и снизили давление, создали возможности для сотрудничества в таких направлениях, требующих срочного взаимодействия, как проблема климатических изменений", - пишут авторы газеты.

В то же время они уточнили, что пока рано говорить о более толерантной позиции Вашингтона по проблемам, касающимся выстраивания взаимоотношений с КНР. "Соединенные Штаты нуждаются в сотрудничестве, но они по-прежнему далеки от того, чтобы смириться с реальностью. Они все еще стремятся придерживаться стратегии, ставя акцент на соперничестве [с Китаем]", - отмечается в материале.

16 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили широкий перечень вопросов сотрудничества. Переговоры длились более трех часов. Как сообщил МИД КНР, по итогам консультаций лидеры двух стран достигли консенсуса по ряду проблем и выразили обоюдную готовность к укреплению контактов.