Премьер-министр Польши считает, что Германии нужно отказаться от "Северного потока - 2"

"Да, конечно, нужно остановить "Северный поток - 2", - утверждал Моравецкий, отвечая на вопрос о том, что он скажет вероятному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время их возможного будущего телефонного разговора. "Я скажу ему: мы защищаем границу Евросоюза здесь, в Польше! А если говорить о более широкой картине: давайте работать вместе во имя мира и не давать [президенту России] Владимиру Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжать наращивать вооружения", - заключил премьер-министр Польши.

Глава польского правительства неоднократно выступал с недружелюбными высказываниями в адрес России. В частности, в опубликованной в конце октября немецкой газетой Die Welt статье Моравецкий заявлял, что Россия якобы использует газ для шантажа с целью принятия членами Европейского союза выгодных ей решений. Политик также делал аналогичные заявления и относительно "Северного потока - 2". В апреле он уже призывал Германию проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации проекта "Северный поток - 2".

Ранее власти Германии не раз говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине ФРГ выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина.

Во вторник Федеральное сетевое агентство сообщило, что сертификация оператора "Северного потока - 2 "приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.