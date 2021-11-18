Депутат Рады считает, что Украина отдала Крым в обмен на неучастие РФ в событиях 2014 года

ТАСС, 18 ноября. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива утверждает, что украинские власти отдали Крым для того, чтобы обеспечить невмешательство России в государственный переворот 2014 года.

"Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым", - сказал он в интервью телеканалу RTVI.

Кива подчеркнул, что результаты референдума - это следствие того, что народ не захотел оставаться частью Украины, которая "взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией".

При этом депутат выразил надежду, что в будущем компромисс между Украиной и Россией будет найден. "И Донбасс, и Крым - это те истории, которые приведут нас за стол переговоров, и я верю, мы найдем компромисс", - добавил он.