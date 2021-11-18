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Первая партия гуманитарной помощи из РФ прибыла в Афганистан

Всего в республику отправят 100 тонн гуманитарного груза

ТЕГЕРАН, 18 ноября. /ТАСС/. Партия гуманитарной помощи из России прибыла в четверг в аэропорт Кабула. Как сообщило афганское агентство Aamaj News, это первый груз помощи из РФ после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ).

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Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в опубликованном ранее интервью газете "Известия" сообщил, что 18 ноября Минобороны РФ доставит в Афганистан гумпомощь весом 36 тонн. "Затем будут еще две партии военно-транспортных самолетов с гумгрузами. Всего ими привезут свыше 100 тонн гумпомощи", - добавил дипломат.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.

Теги
АфганистанРоссия
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