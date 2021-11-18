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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны Армении сообщило о стрельбе со стороны Азербайджана в Тавушском направлении

Огонь подавили ответными действиями, уточнили в ведомстве

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские вооруженные силы в среду поздно вечером открыли беспорядочный огонь на некоторых участках армяно-азербайджанской границы в Тавушской области, ответными действиями огонь был подавлен. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Поздно вечером 17 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли беспорядочный огонь на некоторых направлениях армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. Ответными действиями огонь противника был подавлен. По состоянию на 10:00 (09:00 по мск) 18 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная", - отмечается в сообщении.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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