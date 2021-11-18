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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Ирак сообщил о регистрации 430 мигрантов, готовых вылететь на родину из Белоруссии

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф сообщил, что консульские сотрудники в настоящее время регистрируют около 50 мигрантов, намеревающихся отправиться на родину

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Иракские власти сообщили о регистрации более 400 мигрантов, находящихся в районе польско-белорусской границы, готовых вылететь из Белоруссии на родину. Об этом в четверг заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф.

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"Представителями министерства было зарегистрировано 430 иракских мигрантов, направляющихся сегодня эвакуационным рейсом из Минска", - привел слова ас-Саххафа иракский телеканал "Ас-Сумария". Он добавил, что консульские сотрудники в настоящее время заняты регистрацией еще около 50 мигрантов, намеревающихся отправиться в Ирак из района польско-белорусской границы.

Ранее ас-Саххаф сообщал, что более 300 иракских граждан, находящихся у белорусско-польской границы, изъявили желание вернуться на родину в самое ближайшее время.

Авиарейс для вывоза иракцев, которые хотят выехать из Белоруссии, состоится 18 ноября по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. Как отмечается на сайте посольства Ирака в Москве, этот рейс будет бесплатным.

Теги
БелоруссияИракСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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