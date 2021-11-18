Казахстан хочет начать переговоры об участии РФ в газификации регионов на севере и востоке

НУР-СУЛТАН, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют начать переговоры о технических параметрах возможного участия России в газификации городов на севере и востоке страны. Об этом сообщил в четверг журналистам министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

"Мы договорились начать уже конкретные переговоры, которые коснутся технических параметров, коммерческих параметров - то есть стоимость газа, минимальные объемы потребления, которые необходимы для обоснования строительства трубы. Буквально на этой неделе мы встречались с руководителем "Газпромэкспорт" и этот вопрос обсуждали", - рассказал Мирзагалиев, отвечая на вопрос ТАСС о планах участия России в газификации северных и восточных регионов Казахстана.

4 ноября Мирзагалиев сообщил, что власти Казахстана рассматривают два варианта газификации городов на севере и востоке страны, один из них предполагает строительство магистральных газопроводов из России, второй - продолжение казахстанского магистрального газопровода "Сарыарка". По его словам, до конца года "Газпром" и "Казтрансгаз" проведут расчеты по газификации северных и восточных регионов и будет выработан приемлемый вариант.