Пашинян назвал предложения РФ по делимитации границ с Азербайджаном приемлемыми

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Предложения Минобороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы приемлемы для Еревана. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"С мая РФ внесла три предложения по демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана. Все три предложения были приемлемы для нас. После моего вчерашнего заявления Минобороны РФ внесло предложения по подготовительному этапу демаркации и делимитации. Хочу еще раз подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы", - отметил он и дал указание главе Минобороны Армении Сурену Папикяну уточнить детали с российским коллегой Сергеем Шойгу.

В среду, 17 ноября, Пашинян в парламенте заявил, что Россия три раза предлагала Армении и Азербайджану приступить к делимитации и демаркации границы, однако процесс не сдвинулся с места из-за затягивания со стороны Азербайджана или отсутствия конкретного ответа.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.