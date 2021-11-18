Талибы поблагодарили Россию за поставку гуманитарной помощи в Афганистан

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) выражает благодарность России за поставку 36 тонн гуманитарного груза в страну. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

"Сегодня утром в Афганистан прибыла первая партия гуманитарного груза из России. Помощь в объеме 36 тонн, которая была доставлена на трех самолетах, включает муку, масло и одеяла. Во время получения груза мы поблагодарили РФ и россиян от имени афганского народа и "Исламского эмирата Афганистан" [используемое талибами название государства]. Мы призываем остальные страны мира предпринять аналогичные шаги", - указал представитель талибов.

Он также добавил, что поставка в Афганистан в общей сложности 108 тонн гуманитарного груза осуществляется в три этапа. В ближайшие дни, по словам Муджахида, будут доставлены еще две партии гуманитарной помощи.

Согласно опубликованному в конце октября докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, более половины населения Афганистана (22,8 млн человек из порядка 39 млн, по данным Всемирного банка) с ноября по март столкнется с кризисным или чрезвычайным уровнем нехватки продовольствия.