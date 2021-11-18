Самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии вылетел из Багдада в Минск

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Самолет "Иракских авиалиний", предназначенный для эвакуации иракских мигрантов, находившихся в районе польско-иракской границы, вылетел в четверг утром из столицы Ирака Багдада в Минск. Об этом сообщило Министерство транспорта Ирака.

"Полет выполняется после получения официальных разрешений и директив властей Ирака и Белоруссии", - указал генеральный директор авиакомпании Аббас Омран, слова которого привел иракский телеканал Al Sumaria.

Некоторое время назад иракские власти сообщили о регистрации 430 мигрантов, находящихся в районе польско-белорусской границы, готовых вылететь из Белоруссии на родину. Как отметил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф, "было зарегистрировано 430 иракских мигрантов, направляющихся сегодня эвакуационным рейсом из Минска". Он добавил, что консульские сотрудники в настоящее время заняты регистрацией еще около 50 мигрантов, намеревающихся отправиться в Ирак из района польско-белорусской границы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.