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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Стихийный лагерь на линии границы с Польшей собираются покинуть более 200 мигрантов

Мигранты собрали палатки, спальные мешки и отошли большой группой от лагеря

БРУЗГИ /Белоруссия/, 18 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Свыше 200 мигрантов, включая детей, в четверг утром собрали вещи и собираются покинуть палаточный лагерь, расположенный на линии белорусско-польской границы.

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Как передает корреспондент ТАСС с места события, мигранты собрали палатки, спальные мешки и отошли большой группой от лагеря. Предполагается, что в сопровождении белорусских пограничников они проследуют к транспортно-логистическому центру "Брузги", который находится примерно в полутора километрах от границы. Здесь уже находится около одной тысячи мигрантов.

В стихийном лагере продолжают оставаться несколько сотен иностранцев, среди них есть дети. Мигранты жгут костры, выстраиваются в очереди для получения гуманитарной помощи. Приблизительно в 30-50 м на противоположной стороне находятся польские силовики, бронеавтомобиль и водомет.

Как ранее заявляли представители белорусских властей, перед ними стоит задача перевезти людей в теплые помещения, обеспечив их элементарными бытовыми и санитарно-гигиеническими условиями. К настоящему времени в торгово-логистическом центре находится чуть более одной тысячи мигрантов, еще около сотни человек были доставлены в детский оздоровительный лагерь в районе погранперехода.

В местности, где расположен КПП "Брузги", ночью шел дождь, такая же погода ожидается в течение ближайших дней. Белорусская сторона рассчитывает, что все мигранты согласятся покинуть линию белорусско-польской границы. Пока здесь еще остаются люди, которые надеются, что Польша пропустит их в Германию.

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