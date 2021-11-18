В Баку заявили, что ВС Армении обстреляли позиции республики на границе

БАКУ, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы (ВС) Армении в среду вечером открыли огонь по позициям азербайджанской армии в приграничном Товузском районе.

"17 ноября с 17:54 до 22:52 (с 16:54 до 21:52 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района", - сообщила в четверг пресс-служба.

В азербайджанском Минобороны добавили, что ответным огнем обстрел был подавлен.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.