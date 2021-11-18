Польские службы зафиксировали ночью попытки массового пересечения границы мигрантами

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мигранты на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в Польшу большими группами. Об этом Минобороны Польши сообщило в четверг в Twitter .

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевне. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", - информировало ведомство.

По утверждению ведомства, белорусские службы сначала провели разведку. "Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов забросать камнями польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров далее", - указано в размещенном сообщении.

Польская полиция также сообщила о попытке форсировать границу на ее разных участках, в том числе в местности Половце. "На полицейских напали двое мужчин в форме, которые стояли на белорусской стороне и забрасывали камнями сотрудников, - информировал пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа. - Один из полицейских получил удар камнем в ногу. К счастью, он не пострадал".

"За минувшие сутки, 17 ноября, на границе была зафиксирована 501 попытка нелегального пересечения этого участка. Сотрудники погранохраны выдали 31 решение о необходимости покинуть территорию Польши. Было несколько попыток силового пересечения границы большими группами иностранцев. Одна из них насчитывала около 500 человек", - информировала пограничная охрана Польши.

Ситуация на границе

Во вторник большая группа мигрантов на погранпереходе "Кузница - Брузги" на протяжении более двух часов бросала камни и другие предметы в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона проинформировала, что мигранты также использовали шумовые гранаты и пытались сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы. В результате инцидента с польской стороны границы пострадали 12 человек, в том числе 9 полицейских.

Сейчас на белорусской стороне границы, по оценке польских силовых структур, кочуют около 1 тыс. человек.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась: к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.