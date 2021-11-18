Премьер Польши оценил в 20 тыс. численность мигрантов, находящихся в Белоруссии

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил численность нелегальных мигрантов, находящихся на территории Белоруссии, в 20 тыс. человек. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Bild .

При этом Моравецкий допустил возможность серьезной эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе. "Мы не можем ничего исключать. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко и [президент России Владимир] Путин явно следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность и дестабилизировать Запад. Также возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных действий", - утверждал Моравецкий.

"Тем не менее, я надеюсь, что давление со стороны международного сообщества сработает и останется примерно 20 тыс. мигрантов, которые сейчас находятся на территории Белоруссии", - заметил политик. При этом он добавил, что если приток беженцев будет остановлен, Европейский союз также сможет помочь этим людям вернуться на родину.

В то же время Моравецкий выразил благодарность лидерам некоторых стран НАТО за поддержку, оказываемую Польше в урегулировании непростой ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. "К ним относятся [и.о.] канцлера [ФРГ] Ангела Меркель и ее будущий преемник Олаф Шольц. Следующим шагом будет решительное заявление соседей Белоруссии: Польши, Литвы и Латвии", - отметил глава польского правительства. Причем он подчеркнул, что еще одним шагом в разрешении ситуации может стать задействование 4-й статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает проведение экстренных консультаций всех государств НАТО, если одна из стран блока считает, что ее безопасность находится под угрозой.

В среду Меркель провела телефонный разговор с Моравецким, в ходе которого стороны обсудили миграционный кризис на восточных границах ЕС. Лидеры договорились согласовывать действия в условиях "вселяющей беспокойство ситуации" на внешних границах сообщества. При этом Меркель, по словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, указала на полную солидарность с Польшей.