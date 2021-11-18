Глава МИД Украины сообщил о разработке трехуровневого "плана сдерживания России"

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Киев вместе с западными партнерами разрабатывает "трехуровневый план сдерживания России". Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы говорили (в Вашингтоне и Брюсселе - прим. ТАСС) о конкретных действиях и конкретном пакете сдерживания", - сказал Кулеба в опубликованном в четверг комментарии агентству РБК-Украина.

По его словам, первый уровень - "дипломатический" состоит в том, чтобы "партнеры делали сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины". Второй - "экономический" предполагает "болезненные экономические ограничения", которые могут быть введены в случае, как заявляют в Киеве, "новых агрессивных действий России" и могут коснуться, в том числе, проекта "Северный поток - 2".

Третий уровень - "военно-оборонительный" предусматривает укрепление обороноспособности страны при поддержке западных партнеров. По словам Кулебы, этот уровень касается поставок Киеву вооружений, усиления сотрудничества в области разведки, "повышения военного присутствия в воздухе и на воде в Черном море".

В Киеве периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой. По его словам, подобные обвинения в сторону России преследуют цель получения определенных преференций, что очевидно для всех.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о появляющейся в западных СМИ информации о "планах РФ по вторжению на территорию Украины", назвал эти сообщения "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.

Также Украина неоднократно обвиняла Россию в использовании поставок газа в качестве "геополитического оружия". Власти Украины, в частности, называют проект "Северный поток - 2" "несущим риски национальной безопасности" и угрожающим безопасности поставок газа в Европу. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. В частности, Москва всегда выражала недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода "Северный поток - 2" политически мотивированными обстоятельствами, подчеркивая, что это коммерческий проект, который реализуется с европейскими партнерами.