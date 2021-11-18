Минобороны Литвы: с помощью армии поток нелегальных мигрантов в страну полностью перекрыт

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Проход для нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся проникнуть в Литву с территории Белоруссии, полностью закрыт с помощью армии. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" в четверг заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"По некоторым самокритичным оценкам, при попытке перехода границы задерживаются и вытесняются с территории Литвы 97% нелегалов. На мой взгляд, эта цифра составляет 100%", - сказал он.

По словам министра, военных на границе достаточно много, они выполняют важные задачи. "Как я уже говорил, мы направили в помощь пограничникам более 1 тыс. военнослужащих, и это присутствие сохраняем, - отметил Анушаускас. - На некоторых участках военных больше пограничников, на некоторых - меньше. Мы гибко реагируем на изменение ситуации и оперативно перебрасываем личный состав в наиболее проблемные зоны". На постоянном дежурстве находятся также мобильные команды для реагирования на экстренные ситуации. "Сил достаточно, чтобы ответить на такие вызовы, которые были на польско-белорусской границе", - утверждал глава Минобороны.

В помощь Службе охраны государственной границы при МВД Литвы с августа направлено около 1,2 тыс. военнослужащих. В середине октября глава МВД Агне Билотайте сообщила, что участие армии в охране границы будет усилено, дополнительное количество составит более 60 военнослужащих в сутки. Часть командированных военных задействована в работах по строительству заграждения на границе. Большинство совместно с пограничниками участвует в патрулировании и охране мест размещения нелегальных мигрантов.

Военнослужащим предоставлено право проверки документов, проведения досмотра людей и транспортных средств, преследования и задержания лиц, которые отказываются подчиниться законным требованиям.