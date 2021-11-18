В Афинах машинисты метро и трамваев вышли на забастовку

АФИНЫ, 18 ноября. /ТАСС/. Работники наземной и подземных линий метро в Афинах, а также трамваев проводят в четверг 24-забастовку в знак протеста против гибели 16 ноября сотрудника во время технической аварии управляемого рельсошлифовального вагона. Об этом сообщает сайт Apergia.gr, на котором отражается забастовочная активность в стране.

Работники компании рельсовых видов транспорта требуют тщательного расследования причин инцидента 16 ноября, наказания виновных и усиления мер безопасности на транспорте.

В знак солидарности ограничили работу на своих маршрутах в четверг также водители автобусов и троллейбусов. Они объявили об остановках работы с начала смены до 09:00 по местному времени и с 21:00 до конца смены.

Греческая полиция из-за забастовок отменила на день ограничения на въезд в центр Афин, согласно которым в четные дни месяца туда разрешен въезд только машинам с четными номерами, а в нечетные - с нечетными. Все это привело к росту числа автомобилей, направляющихся в центр, и пробкам на дорогах.

В ночь на 16 ноября на линии открытого наземного метро (ISAP) в Афинах произошла техническая авария - управляемый рельсошлифовальный вагон столкнулся с поездом, травмы получили три сотрудника, один из них впоследствии умер. По данным Афинского Македонского агентства новостей (AMNA), поезд, в котором не было пассажиров, был оставлен на путях руководством компании рельсовых видов транспорта (STASY), чтобы остановить движение вагона, в котором находились пять работников. Сотрудникам, чтобы спастись от столкновения, пришлось открыть двери и прыгать на рельсы.

Спирос Ревитис, представитель сотрудников STASY, объяснил, что у рельсошлифовального вагона отказали тормоза, вагон развил скорость до 50 км в час, и пассажиры были вынуждены прыгать.