Эстонский депутат усомнился в целесообразности переговоров Меркель с Лукашенко

ТАЛЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламента) Эстонии Марко Михкельсон выразил сомнение в целесообразности переговоров и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я и многие другие не знаем, на основании какого мандата Ангела Меркель ведет такие переговоры, - приводит в четверг его слова портал ERR. - Она ведь уходит с поста федерального канцлера, и в этом смысле есть много вопросов по поводу этого процесса".

Он также выразил сомнение в том, что "ведение таких переговоров с диктатором в нынешней ситуации" приблизит ЕС к желаемому результату.

Ранее Лукашенко заявил, что в ходе состоявшегося 15 ноября телефонного разговора с Меркель внес предложения по урегулированию ситуации на белорусско-польской границе. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда, комментируя переговоры Меркель с Лукашенко, отметил, что Польша не признает никаких договоренностей, достигнутых без ее участия.

В среду глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила с утверждением, что Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу положить конец миграционному кризису в обмен на официальное признание его в качестве президента Белоруссии и снятие санкций. В тот же день официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что оно не признает легитимность Лукашенко как президента, но считает нужными переговоры с ним для оказания гуманитарной помощи беженцам.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко подчеркивает, что в сложившейся ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.