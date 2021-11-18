МИД КНР назвал обвинения США о нарушениях свободы вероисповедания в Китае клеветой

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на регулярном брифинге назвал заявления властей США о нарушениях свободы вероисповедания в Китае клеветой.

"Выражаем протест США в связи с необоснованными обвинениями и очернением ситуации с вероисповеданием в Китае. Правительство КНР в соответствии с законодательством защищает свободу вероисповедания граждан. В Китае есть разные конфессии, численность представителей которых достигает в сумме около 200 млн человек, кроме того, у нас насчитывается более 380 тыс. священнослужителей", - указал он.

"В Китае люди в полной мере обладают свободой вероисповедания. Факты громче слов, а ложь, повторенная тысячу раз, по-прежнему остается ложью", - сказал дипломат.

"Распространение исламофобии и экстремистских идеологий в США привело к множеству трагедий. Вместо того, чтобы работать над собой, американская сторона часто использует религиозные вопросы для вмешательства во внутренние дела других государств. Призываем США признать собственные проблемы, урегулировать их, уважать факты, отказаться от предубеждений и прекратить использовать религиозные вопросы для вмешательства во внутренние дела других государств и клеветы", - резюмировал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в распространенном в среду письменном заявлении выразил мнение, что Россия, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркмения и Эритрея допускают, по мнению властей США, "систематические, постоянные и вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Он также включил Алжир, Союз Коморских Островов, Кубу и Никарагуа в список государств, правительства которых допускают "серьезные нарушения свободы вероисповедания".