У Верховной рады проходит митинг против законопроекта об украинской столице

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Акция протеста с требованием к депутатам Верховной рады отказаться от рассмотрения и принятия законопроекта о Киеве проходит в четверг у стен парламента.

Как сообщает украинское издание "Левый берег", около 200 участников "митинга-флешмоба под названием "Руки прочь от Киева и киевлян" выступают против предусмотренного в законопроекте разделения должностей городского главы (мэра) Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА)". Собравшиеся требуют снять с рассмотрения законопроект и согласовать текст документа с Венецианской комиссией и Советом Европы.

Верховная рада в четверг планирует рассмотреть законопроект по специальной сокращенной процедуре.

Законопроект "О городе Киеве - столице Украины" Рада приняла в первом чтении 3 октября 2019 года. Целью законопроекта, согласно пояснительной записке к нему, является оптимизация системы органов местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины путем уточнения полномочий этих органов, а также исключения из системы управления Киева возможности монополизации власти одним должностным лицом.

Документом, в частности, предлагается восстановить районные советы в Киеве как представительные органы жителей районов столицы. Предлагается также разделить полномочия и должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. Мэр Киева будет считаться главным должностным лицом Киева, он будет возглавлять новый исполнительный орган - Киевский магистрат, а также Киевсовет. Глава Киевской горадминистрации, который назначается президентом, а не избирается на выборах, будет осуществлять надзор за соблюдением законов органами местного самоуправления и имеет право приостанавливать их решения.

Сейчас, по действующему законодательству, обе должности в Киеве занимает Виталий Кличко, который критикует новый законопроект, отмечая, что он нарушает конституцию и основы местного самоуправления. Он настаивает, чтобы проект сначала был одобрен европейскими партнерами.