В Киеве опасаются, что застрявших в Белоруссии мигрантов направят на Украину

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Власти в Киеве опасаются того, что нелегальные мигранты, которые сейчас находятся в Белоруссии, будут перенаправлены от границ со странами ЕС на Украину. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke.

"Существует опасность того, что перевезенные [в Белоруссию] мигранты будут направлены от белорусско-польской границы к границе Украины", - сказал он. Украинский дипломат напомнил, что правительство в Киеве "уже отреагировало и отправило в пограничный регион более 8,5 тыс. полицейских и пограничников".

"Это только начало. Возможно, будет также объявлено о чрезвычайном положении. Мы ко всему готовы", - добавил Мельник. "Мы опасаемся, что эта область [районы на границе Белоруссии] может использоваться для возможных провокаций", - отметил посол. Он утверждал, что за миграционный кризис несут ответственность Минск и Москва, "с целью скрыть военную активность России на восточной границе Украины и в Донбассе".

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивает, что в сложившейся ситуации виноваты западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.