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Рада разрешила украинской погранслужбе применять оружие

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла в четверг во втором чтении закон, который разрешает Государственной пограничной службе страны применять оружие, а также другие меры воздействия и специальные средства в соответствии с уставами вооруженных сил страны.

"Законом усовершенствован порядок использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламента.

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