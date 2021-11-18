FT: Европа должна пойти навстречу Лукашенко для урегулирования миграционного кризиса

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Европа не сможет урегулировать кризис на белорусско-польской границе, если не пойдет на уступки в отношениях с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Такое мнение приводит в четверг газета Financial Times со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Разрешение любого конфликта требует компромисса. Мы не можем решить эту проблему, не позволив [Лукашенко] выиграть хоть что-нибудь", - сказал собеседник издания.

FT обращает внимание, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в среду во второй раз за три дня провела переговоры с Лукашенко с целью деэскалации ситуации на белорусско-польской границе. Пресс-секретарь Меркель сообщил, что канцлер "подчеркнула необходимость предоставления гуманитарной помощи и вариантов возвращения" для мигрантов, а также добавила, что в этом процессе должны быть задействованы учреждения ООН и Европейской комиссии.