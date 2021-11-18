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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

FT: Европа должна пойти навстречу Лукашенко для урегулирования миграционного кризиса

Собеседник издания отметил, что "разрешение любого конфликта требует компромисса"

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Европа не сможет урегулировать кризис на белорусско-польской границе, если не пойдет на уступки в отношениях с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Такое мнение приводит в четверг газета Financial Times со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе.

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"Разрешение любого конфликта требует компромисса. Мы не можем решить эту проблему, не позволив [Лукашенко] выиграть хоть что-нибудь", - сказал собеседник издания.

FT обращает внимание, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в среду во второй раз за три дня провела переговоры с Лукашенко с целью деэскалации ситуации на белорусско-польской границе. Пресс-секретарь Меркель сообщил, что канцлер "подчеркнула необходимость предоставления гуманитарной помощи и вариантов возвращения" для мигрантов, а также добавила, что в этом процессе должны быть задействованы учреждения ООН и Европейской комиссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМеркель, АнгелаБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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