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Талибы заявили, что не планируют вводить ограничения на работу женщин в школах

Назначенный талибами пресс-секретарь министерства образования отметил, что "школьники младших классов нуждаются в особом терпении и заботе, которых не может дать учитель-мужчина"

КАБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не планирует вводить ограничения на работу женщин в школах, сообщил корреспонденту ТАСС назначенный талибами пресс-секретарь министерства образования Назар Мохаммад Эрфан.

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"Мы не планируем запрещать женщинам работать в школах или вводить соответствующие ограничения. Более того, существует проект, согласно которому обучать детей с 1-го по 6-й класс - как мальчиков, так и девочек - будут именно женщины, - сказал Эрфан. - Мы считаем, что школьники младших классов нуждаются в особом терпении и заботе, которых не может дать учитель-мужчина".

Он отметил, что ислам уделяет большое внимание правам женщин, и талибы намерены решать вопросы женского образования и занятости в соответствии с религиозными нормами.

После захвата в середине августа власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и временного прекращения образовательного процесса занятия в школах возобновились 19 сентября, однако к ним были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее представитель движения и заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид подчеркнул, что девочки будут допущены в школы только после того, как в них закончится подготовительная работа по разделению классов и распределению учителей.

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