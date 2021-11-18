Афганские школьницы возобновят учебу в марте 2022 года

КАБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Афганские школьницы после зимнего перерыва возобновят учебу в марте 2022 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь министерства образования во временном правительстве радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Назар Мохаммад Эрфан.

"Школы в ряде провинций закрываются на зиму. Кроме того, предстоит принять некоторые постановления в сфере образования и совершить соответствующие изменения, но мы планируем возобновить обучение девочек в средних школах в обычном режиме в месяце хамаль (21 марта - 20 апреля - прим. ТАСС)", - сказал Эрфан.

Он отметил, что при прежнем правительстве Афганистана многие жители отказывались посылать дочерей в школы из-за того, что занятия у девочек старше шестого класса вели учителя мужского пола. Министерство образования во временном правительстве талибов планирует привести образовательный процесс "в соответствие с положениями ислама".

После захвата в середине августа власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" и временного прекращения образовательного процесса занятия в школах возобновились 19 сентября, однако к ним были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид разъяснил, что девочки будут допущены в школы только после завершения подготовки к раздельному обучению.

5 октября девочки возобновили обучение в некоторых школах для подростков от 13 до 18 лет в провинции Кундуз. По информации телеканала TOLONews, такие же послабления допущены в провинциях Балх, Джаузджан, Герат и Бамиан.