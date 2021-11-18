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СМИ: в ВМС США начата масштабная проверка навигационных систем подлодок

По информации газеты Navy Times, в ходе проверки, сроки завершения которой не уточняются, будет временно приостановлена навигация военных субмарин США, но не всех сразу

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. В ВМС США приступили в среду к масштабной проверке навигационных систем всех подводных лодок, что стало следствием инцидента с американской атомной подлодкой USS Connecticut (класс Seawolf), столкнувшейся 2 октября с "неизвестным объектом" в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на заявление представителя подводных сил США Пола Макапагала сообщила в четверг газета Navy Times.

В ходе проверки, сроки завершения которой не уточняются, будет временно приостановлена навигация военных субмарин США, но не всех сразу, пояснил Макапагал. Таким образом "активность подводного флота" в целом будет продолжена, а сама проверка, по его словам, будет "краткосрочной". В ходе этих мероприятий, в соответствии с установленной очередностью, экипажи подводных лодок проверят процедуры планирования мореплавания, подготовку и проведение операций, систему управления рисками и применимость других превентивных мер, необходимость которых выявил инцидент с USS Connecticut.

Соответствующее распоряжение, как рассказал изданию Макапагал, было направлено командирам субмарин командующим подводными силами ВМС США вице-адмиралом Уильямом Хьюстоном. Он отказался предоставить копию этого приказа, сославшись на секретность некоторых его разделов.

Хотя расследование указанного инцидента еще не завершено, и обстоятельства произошедшего не преданы огласке, Хьюстон дал понять, что причины инцидента уже установлены и принимаются меры для извлечения уроков. "Мы придерживаемся очень строгих процедур безопасности мореплавания, а они [на USS Connecticut] не соблюдали в полной мере принятые нами стандарты", - процитировало его слова издание.

7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота США сообщила, что 2 октября атомная подлодка USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, при этом никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, а ядерная силовая установка не пострадала. Как стало известно из сообщений печати, инцидент произошел в Южно-Китайском море.

По данным китайских аналитиков, столкновение произошло к востоку от Парасельских островов (островов Сиша). Американская субмарина, согласно их предположениям, могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок на пути следования авианосной ударной группы ВМС США.

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